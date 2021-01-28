В Госдуме обвинили Киев в попытке организовать воздушную блокаду Крыма

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью обеспечения безопасности полетов и официально прекратила функционирование всех аэропортов там.

С тех пор ее власти наложили арест почти на 200 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее и правил международных полетов. На днях офис генерального прокуратура Украины обратился в Интерпол с просьбой о международном розыске указанных воздушных судов.

«Украинские деятели преследуют единственную цель — организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией», — прокомментировал Шеремет.

Он выразил уверенность, что Киев не добьется своей цели — представители международного сообщества продолжат посещать Крым и радоваться светлому будущему, ожидающему жителей полуострова. Также парламентарий заверил, что аэропорт Симферополя продолжит ежегодно наращивать число и географию авиарейсов.