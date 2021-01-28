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Москва

Пушков гневно ответил генсеку НАТО 

Артём Кульша 28 минут назад
Пушков гневно ответил генсеку НАТО
Фото: РИА Новости
Миру, основанному на правилах, выработанных на Западе, приходит конец. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своем твиттере.
На днях, как сообщал «Рамблер», генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников обеспечить готовность военных к реагированию на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая.

«Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанных в трех-четырех западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного», — прокомментировал Пушков, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

В декабре Пушков обвинил Запад в развязывании новой холодной войны, потому что тот с 1997 год Североатлантический альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу противоракетной обороны в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря.
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Комментарии 1
В мире , Йенс Столтенберг , Алексей Пушков , Совет Федерации , НАТО
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