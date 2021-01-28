Пушков гневно ответил генсеку НАТО 

«Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанных в трех-четырех западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного», — прокомментировал Пушков, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.