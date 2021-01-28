Женщина-лунатик записала видео своих «походов»

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Москва

Женщина-лунатик выложила видео своих «походов» 

Вадим Дроздов 29 минут назад
У Селина Майерс из канадского города Онтарио диагноз — лунатизм. Практически каждую ночь она встает с кровати и, не просыпаясь, творит жуткие вещи: разбрасывает еду и вещи по комнате, с кем-то разговаривает, мерзко хихикает. Узнав про расстройство Майерс, ее муж предложил установить камеры в гостиной, где обычно происходит весь лунатический экшен. Видео с собственными ночными похождениями так рассмешили Мейерс, что она стала выкладывать самые примечательные в TikTok. Сейчас у ее страницы 8,8 миллиона подписчиков и сотни миллионов просмотров.
Также Майерс написала несколько книг о паранормальных явлениях.
В мире , Видео
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