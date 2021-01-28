Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶
Выберите регион
Москва

Русского блогера выгнали с Бали и сняли на видео 

Вадим Дроздов 19 минут назад
Русского Инстаграм-блогера Сергея Косенко депортировали из Индонезии с острова Бали за запрещенную карантинными мерами вечеринку в отеле. Сам россиянин свою депортацию связывает с тем, что опубликовал видео, на котором съезжает в море на мотоцикле.
Глава отделения Министерства юстиции и прав человека на Бали Джамарули Манихурук сообщил, что на вечеринке в отеле на Бали было более 50 человек, что нарушило требование властей. Ее устроил блогер Сергей Косенко, который имеет 4,9 млн подписчиков в Instagram и прибыл в Индонезию в октябре по туристической визе.
С начала пандемии в Индонезии выявили 989 тысяч заразившихся, умерли от коронавируса 27,8 тысяч человек.
В мире , Видео , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места избиения школьника учителем-офицером
03:07
Видео с места избиения школьника учителем-офицером
Происшествия
Русского блогера выгнали с Бали и сняли на видео
02:22
Русского блогера выгнали с Бали и сняли на видео
В мире
Занятия снайперов ЮВО показали на видео
01:33
Занятия снайперов ЮВО показали на видео
Армия
Видео подписания Байденом его первых законов
01:38
Видео подписания Байденом его первых законов
Политика
Видео выступления Владимира Путина в Давосе 2021
05:58
Видео выступления Владимира Путина в Давосе 2021
Политика
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение