Русского блогера выгнали с Бали и сняли на видео 

Русского Инстаграм-блогера Сергея Косенко депортировали из Индонезии острова Бали за запрещенную карантинными мерами вечеринку в отеле. Сам россиянин свою депортацию связывает с тем, что опубликовал видео, на котором съезжает в море на мотоцикле.

Глава отделения Министерства юстиции и прав человека на Бали Джамарули Манихурук сообщил, что на вечеринке в отеле на Бали было более 50 человек, что нарушило требование властей. Ее устроил блогер Сергей Косенко, который имеет 4,9 млн подписчиков в Instagram и прибыл в Индонезию в октябре по туристической визе.

С начала пандемии в Индонезии выявили 989 тысяч заразившихся, умерли от коронавируса 27,8 тысяч человек.