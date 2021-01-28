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Скоро на Украине начнет зарождаться теневой рынок вакцин — Якубин 

Украина.ру 47 минут назад
Украине предрекли зарождение теневого рынка вакцин
Фото: Reuters
Чем активнее обсуждается тема введения ковидных паспортов, тем больше вероятность, что украинцы массово начнут заниматься частным вакцинированием. Об этом украинский политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру.
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«Если власть будет занимать такую же позицию, как сейчас, по российским вакцинам, то это будет вести к тому, что будет теневой рынок, потому что спрос будет рождать предложение. А с другой стороны, я думаю, что будет ситуация, связанная с тем, что часть людей будет в частном порядке решать для себя этот вопрос через медицинский туризм», — считает эксперт.

Он добавил, что сегодня ситуация с COVID-19 влияет на либерализованный визовый режим, и чем дольше Украина будет откладывать вопрос с вакцинацией, тем дольше безвиза для Украины де-факто не будет, хотя де-юре он остается.
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