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Экс-посла Молдавии в России вернули под домашний арест 

Газета.Ru 45 минут назад
Экс-посла Молдавии в России вернули под домашний арест
Фото: Газета.Ru
Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца перемещен под домашний арест по делу о причастности к контрабанде, сообщает телеканал Jurnal TV.

«Согласно решению судей Андрей Негуца будет находиться под домашним арестом 30 суток. Прокуроры заявляют, что оспорили данное решение», — указано в сообщении канала.

Экс-посла Молдавии в России перевели из-под домашнего ареста в изолятор
Негуца был помещен под домашний арест 30 декабря, однако 12 января его перевели в следственный изолятор.
5 декабря 2020 года МИД Молдавии сообщил о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков, которые хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. После этого Негуца был отозван с должности посла. Ему предъявлены обвинения в причастности к контрабанде.
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В мире , Андрей Негуца , МИД , ФСИН
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