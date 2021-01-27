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Москва

Глава Госдепа заявил, что миру нужно лидерство США 

Газета.Ru 23 минуты назад
Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что другим странам необходимо лидерство Вашингтона. Его слова приводит «Интерфакс».
Он считает, что международное сообщество «нуждается в руководящей роли» США. Глава Госдепа уверен, что страна будет ее играть, так как «мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США».
Блинкен также отметил, что у Соединенных Штатов Америки по-прежнему есть наибольший потенциал на мировой арене для мобилизации других государств ради общего блага.
Канцлер Германии Ангела Меркель до этого отмечала, что европейским странам следует задуматься о мире без лидерства США.
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В мире , Видео , Энтони Блинкен , Ангела Меркель , Госдеп США , Интерфакс
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