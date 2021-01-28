Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Польше запретили аборты 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 21 минуту назад
В Польше ввели полный запрет абортов
Фото: Reuters
В Польше вступил в силу практически полный запрет абортов. Теперь прерывание беременности возможно будет только после изнасилования, инцеста или в случае угрозы жизни матери.
Сделать такую операцию по причине патологии плода, в том числе синдрома Дауна, инвалидности или вероятности тяжёлого неизлечимого заболевания, будет незаконно.
Накануне польское правительство опубликовало решение Конституционного суда в «Вестнике законов», пишут «Известия». После этого в стране возобновились массовые акции протеста. Они начались в Польше в конце ноября. На митинг в Варшаве тогда вышло около 100 тыс. человек.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Национальная Служба Новостей: последние новости
Экс-глава украинской разведки признал, что Россия могла бы захватить Киев в 2014 году Экс-глава украинской разведки признал, что Россия могла бы захватить Киев в 2014 году Лукашенко пообещал, что Белоруссия «не рухнет на колени» Лукашенко пообещал, что Белоруссия «не рухнет на колени» Украинец возмутился высокими пенсиями в Крыму и низкими на Украине Украинец возмутился высокими пенсиями в Крыму и низкими на Украине
В мире , газета "Известия" , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
Видео группового поиска АПЛ условного противника
00:53
Видео группового поиска АПЛ условного противника
Армия
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
00:20
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
Армия
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
00:54
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
В мире
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
01:13
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение