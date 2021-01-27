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Москва

Названа цель звонка Байдена Путину 

Газета.Ru 20 минут назад
Президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы «прощупать почву», пишет американский журнал The National Interest.
Путин поговорил по телефону с Байденом
Как отмечает издание, Кремль и Белый дом представили разную информацию о беседе двух президентов.
Вашингтон перечисляет «обиды и претензии» к Москве, а Кремль сообщил об обсуждении пандемии коронавируса и перспективах ядерного соглашения с Ираном.
По мнению автора статьи, Россия рассчитывает на деловое обсуждение возможных компромиссов и соглашений.
В свою очередь новая администрация США видит в таких переговорах возможность поставить Москве условия до нормализации двусторонних отношений.
Издание отмечает, что единственным результатом общения Путина и Байдена стало решение о продлении ДСНВ. Однако для России это уже позитивный сигнал.

«Главной целью разговора президентов было «прощупывание почвы», считает колумнист.

Первый телефонный разговор двух лидеров состоялся 26 января. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Байден обсудили возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, выход США из Договора по открытому небу и другое.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Владимир Путин , Администрация США , The National Interest
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