Названа цель звонка Байдена Путину 

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Как отмечает издание, Кремль и Белый дом представили разную информацию о беседе двух президентов.

Вашингтон перечисляет «обиды и претензии» к Москве, а Кремль сообщил об обсуждении пандемии коронавируса и перспективах ядерного соглашения с Ираном.

По мнению автора статьи, Россия рассчитывает на деловое обсуждение возможных компромиссов и соглашений.

В свою очередь новая администрация США видит в таких переговорах возможность поставить Москве условия до нормализации двусторонних отношений.

Издание отмечает, что единственным результатом общения Путина и Байдена стало решение о продлении ДСНВ. Однако для России это уже позитивный сигнал.

«Главной целью разговора президентов было «прощупывание почвы», считает колумнист.

Первый телефонный разговор двух лидеров состоялся 26 января. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Байден обсудили возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, выход США из Договора по открытому небу и другое.