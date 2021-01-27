Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶
Выберите регион
Москва

ЕС выдвинул Польше ультиматум 

РИА Новости 16 минут назад
ЕС выдвинул Польше ультиматум
Фото: РИА Новости
ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны.

"У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Польша и Венгрия научат Евросоюз демократии — и разрушат его Отмечается, что предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили.
В апреле прошлого года Европейская комиссия направила польским властям официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе. В Евросоюзе считают, что он угрожает независимости польских судей.
ЕК выявила нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, однако не является независимым судебным органом.

"Речь идет, в частности, о делах, касающихся лишения судей иммунитета для открытия против них уголовных процедур", — отметили в Еврокомиссии.

Палата также может рассматривать вопросы, связанные c правом на работу судей и их пенсионным обеспечением.

"Для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повилять на их собственную независимость", — говорится в документе.

По мнению ЕК, это нарушает положения Договора о Европейском союзе.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Последние новости
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса
Комментарии 3
В мире , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
00:55
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
Происшествия
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
00:36
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение