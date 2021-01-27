Санду выдвинула Гаврилицу на пост премьера Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны Наталью Гаврилицу. Об этом информирует Sputnik Молдова.

«Приняла решение выдвинуть кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу — человека, которому я доверяю, профессионала», — заявила Санду.

Она сообщила, что «дала задание госпоже Гаврилице сформировать команду кабинета министров и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции».