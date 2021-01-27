Израиль готовится к атаке на Иран 

Глава израильского Генштаба Авив Кохави запросил у правительства более миллиарда доллларов на военный удар по Ирану сообщает издание Ynetnews со ссылкой на источник.

Премьер-министр Беньямин Нетаньху якобы одобрил выделение средств, несмотря на то, что оборонный бюджет на текущий год будет свёрстан только на этой неделе.

Главная цель военной операции — не допустить реализацию иранской ядерной программы. На конференции Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Авив Кохави заявил, что перед началом наступления необходимо предотвратить возобновление американо-иранской переговоров по ядерной сделке, которая не приносит ощутимых результатов. Более того, по его словам, если бы предыдущее соглашение от 2015 года было выполнено, то Иран уже скорее всего обладал бы ядерным оружием. Всё из-за того, что сделка не предусматривала надзор за иранской ядерной программой.

Израильские военные эксперты будут прорабатывать несколько вариантов наступления на Иран, отмечает издание Times of Israel. Ответственность за окончательное решение о вторжении будет лежать на плечах политического руководства страны, добавил начальник Генштаба , но варианты войсковой операции должны быть готовы. Окончательный результат специалисты должны представить в течение 2021 года.