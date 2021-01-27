Ди Каприо написал Байдену открытое письмо

"Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберет экономическое и расовое неравенство", — попросил Байдена актер.

Ди Каприо давно известен, как борец за экологию. Его обращение к президенту США в соцсети в течение суток набрало более 500 тысяч "лайков" и получило порядка четырех тысяч комментариев.