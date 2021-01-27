Ди Каприо написал Байдену открытое письмо

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо написал вступившему в должность президенту США Джо Байдену открытое письмо, передает "Свободная пресса".
"Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберет экономическое и расовое неравенство", — попросил Байдена актер.
Ди Каприо давно известен, как борец за экологию. Его обращение к президенту США в соцсети в течение суток набрало более 500 тысяч "лайков" и получило порядка четырех тысяч комментариев.