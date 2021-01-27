Ученые разработали убивающий за минуту коронавирус спрей 

Сотрудники кафедры микробиологии университета Улудаг в турецкой Бурсе утверждают, что разработали назальный спрей, который способен за минуту уничтожать коронавирус. Об этом пишет газета Daily Sabah.

По данным издания, авторами изобретения стали Шехиме Гюльсюн Темель, Ахмет Юмит Сабанджи и Гюнейт Озакин.

По словам Сабанджи, спрей Genoxyn обладает антибактериальной активностью, его разработка была начата еще до пандемии коронавируса.

«После начала пандемии мы задумались о том, можем ли внести свой вклад в борьбу с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус в тканях рта и носа. Гибель вируса в короткие сроки означает предотвращение его проникновения в клетки», — пояснил он.

Ученые утверждают, что спрей уничтожает коронавирус в течение минуты, не повреждая клетки на слизистых оболочках. При этом лекарство было усовершенствовано при помощи нанотехнологий, оказывает долгосрочное воздействие на определенные молекулы и показало высокую эффективность против бактерий и грибков.