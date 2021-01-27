Байден отшутился в ответ на вопрос о разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден не стал раскрывать детали разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Внимание на это в своем Telegram-канале обратила телеведущая Ольга Скабеева.
Она опубликовала отрывок пресс-конференции, на которой журналист Fox News спросил Байдена о том, что тот обсуждал с Путиным.
«Вас», — ответил Байден.
Президент отметил, что Путин передал журналисту «наилучшие пожелания».
Как писал «Рамблер», 26 января стало известно о первом телефонном разговоре Путина и Байдена, который состоялся по инициативе президента США. Путин поздравил своего коллегу с началом работы и выступил за нормализацию отношений между странами.
В Белом доме рассказали, что президенты обсудили продление договора СНВ-3. Байден поднял вопросы о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, о хакерских атаках и ситуации вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального.