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Москва

Байден пошутил о разговоре с Путиным 

Мария Иванова 1 час назад
Байден отшутился в ответ на вопрос о разговоре с Путиным
Фото: EPA
Президент США Джо Байден не стал раскрывать детали разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Внимание на это в своем Telegram-канале обратила телеведущая Ольга Скабеева.
Она опубликовала отрывок пресс-конференции, на которой журналист Fox News спросил Байдена о том, что тот обсуждал с Путиным.

«Вас», — ответил Байден.

Президент отметил, что Путин передал журналисту «наилучшие пожелания».
Как писал «Рамблер», 26 января стало известно о первом телефонном разговоре Путина и Байдена, который состоялся по инициативе президента США. Путин поздравил своего коллегу с началом работы и выступил за нормализацию отношений между странами.
В Белом доме рассказали, что президенты обсудили продление договора СНВ-3. Байден поднял вопросы о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, о хакерских атаках и ситуации вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
В мире , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Ольга Скабеева , Владимир Путин , Fox News
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