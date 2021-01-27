Байден отшутился в ответ на вопрос о разговоре с Путиным

Она опубликовала отрывок пресс-конференции, на которой журналист Fox News спросил Байдена о том, что тот обсуждал с Путиным.

«Вас», — ответил Байден.

Президент отметил, что Путин передал журналисту «наилучшие пожелания».

Как писал «Рамблер», 26 января стало известно о первом телефонном разговоре Путина и Байдена, который состоялся по инициативе президента США. Путин поздравил своего коллегу с началом работы и выступил за нормализацию отношений между странами.