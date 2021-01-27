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Москва

Украина оценила разговор Путина с Байденом 

Lenta.ru 39 минут назад
Киев призвал Москву прекратить агрессивную политику против Украины
Фото: Reuters
На Украине оценили состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и новым американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает «Корреспондент.net».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Байден активно включился в глобальную повестку.

«На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным — это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила», — сказал Подоляк.

По его словам, Байден «подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины».
У России же есть только один шанс на «минимально нормальные отношения» с США и всем цивилизованным миром. Она должна полностью прекратить агрессивную политику, прежде всего — в отношении Украины, считает Подоляк. Байден акцентировал это «четко, предметно и системно», отметил советник.
Разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Стороны обсудили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), борьбу с коронавирусом и другие вопросы.
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Комментарии 21
В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин
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