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Москва

Военные США высадились у границы России 

Артём Кульша 6 минут назад
Военные США высадились у границы России
Фото: Reuters
Морские пехотинцы США высадились у границы России. Об этом сообщает РИА Новости.
В январе около тысячи американских морпехов высадились в Норвегии (граничит с Россией). Они перебазировались туда из Северной Каролины в рамках ротации. Перед ними стоит задача отработать взаимодействие с коллегами по НАТО и научиться вести боевые действия в условиях Арктики.
В феврале американские и норвежские военнослужащие вместе с военными из Великобритании и Нидерландов поучаствуют в ежегодном учении Joint Viking. В ходе него они отработают перемещение на большие расстояния, обмен информацией на всех уровнях, а также проведут несколько совместных операций.

«Особое внимание уделяется совместным операциями, потому что США всегда воюют чужими руками», — отметил военный эксперт Александр Жилин.

Он выразил уверенность, что учение будет наступательным, а среди прочего в ходе него будут отработаны действия против России. Эксперт высказал мнение, что Москва не может на это не отреагировать — ей придется отвлечь свои силы и средства, чтобы не допустить провокаций.
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В мире , Армия , Александр Жилин , НАТО
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