Военные США высадились у границы России 

Морские пехотинцы США высадились у границы России . Об этом сообщает РИА Новости.

В январе около тысячи американских морпехов высадились в Норвегии (граничит с Россией). Они перебазировались туда из Северной Каролины в рамках ротации. Перед ними стоит задача отработать взаимодействие с коллегами по НАТО и научиться вести боевые действия в условиях Арктики.

В феврале американские и норвежские военнослужащие вместе с военными из Великобритании и Нидерландов поучаствуют в ежегодном учении Joint Viking. В ходе него они отработают перемещение на большие расстояния, обмен информацией на всех уровнях, а также проведут несколько совместных операций.

«Особое внимание уделяется совместным операциями, потому что США всегда воюют чужими руками», — отметил военный эксперт Александр Жилин.

Он выразил уверенность, что учение будет наступательным, а среди прочего в ходе него будут отработаны действия против России. Эксперт высказал мнение, что Москва не может на это не отреагировать — ей придется отвлечь свои силы и средства, чтобы не допустить провокаций.