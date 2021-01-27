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Рэпер 6 Dogs совершил самоубийство в 21 год 

Lenta.ru 59 минут назад
Рэпер 6 Dogs совершил самоубийство в 21 год
Фото: dexerto.com
Американский хип-хоп-исполнитель из Атланты 6 Dogs (настоящее имя — Чейз Амик) совершил самоубийство в возрасте 21 года. Об этом пишет Daily Mail.
Подробности смерти рэпера пока не раскрываются. За несколько месяцев до кончины артист заявил, что заразился коронавирусной инфекцией, отметив, что переносит болезнь легко.
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6 Dogs впервые стал набирать известности благодаря выложенным на музыкальный сервис SoundCloud трекам в 2016 году, когда ему было 17 лет. В своих песнях он читал про наркотики и девушек, и с волной популярности об этих композициях узнала его мать, которая из-за этого наказала артиста и на некоторое время запретила ему выходить на улицу.
Главными хитами 6 Dogs стали такие треки, как Flossing и Faygo Dreams. Опубликованный в 2016-м клип на песню Flossing на момент написания заметки собрал более семи миллионов просмотров.
Последний проект 6 Dogs, альбом Hi-Hats & Heartaches, вышел в октябре 2019 года.
В ноябре 2017 года стало известно о смерти рэпера Lil Peep. Ему также был 21 год. Он скончался от передозировки поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.
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В мире , Происшествия , Александр Шаляпин
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