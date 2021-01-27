Премьер Японии извинился за посетившего ночной клуб чиновника

Глава правительства Японии Ёсихэдэ Суга извинился после того, как парламентарий из его правящей коалиции посетил ночной клуб, вопреки рекомендациям государства избегать посещения мест с большим скоплением людей, передает Reuters.
Япония в январе этого года объявила о чрезвычайной ситуации в Токио и других регионах из-за скачка заболеваемости COVID-19. Согласно новым требованиям, рестораны и бары должны закрываться после 20:00.
Сам парламентарий из либерально-демократической партии Японии Юн Матсумото также извинился и назвал свое поведение «безответственным». По сообщениям местных СМИ, Матсумото в понедельник на этой неделе посетил два ночных клуба в фешенебельном районе Токио Гинза после того, как поужинал в итальянском ресторане.