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Премьер Японии извинился за посетившего ночной клуб парламентария 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Премьер Японии извинился за посетившего ночной клуб чиновника
Фото: Reuters
Глава правительства Японии Ёсихэдэ Суга извинился после того, как парламентарий из его правящей коалиции посетил ночной клуб, вопреки рекомендациям государства избегать посещения мест с большим скоплением людей, передает Reuters.
Япония в январе этого года объявила о чрезвычайной ситуации в Токио и других регионах из-за скачка заболеваемости COVID-19. Согласно новым требованиям, рестораны и бары должны закрываться после 20:00.
Сам парламентарий из либерально-демократической партии Японии Юн Матсумото также извинился и назвал свое поведение «безответственным». По сообщениям местных СМИ, Матсумото в понедельник на этой неделе посетил два ночных клуба в фешенебельном районе Токио Гинза после того, как поужинал в итальянском ресторане.
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В мире , ЛДПР , Reuters , Токио , Япония
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