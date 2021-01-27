Эксперт заявил о намерении Киева вырезать население Донбасса

Возвращение Донбасса в состав Украины по «хорватскому сценарию», который обсуждается в Киеве , предполагает «резню» местного населения, заявил изданию «ПолитЭксперт» политолог Игорь Шишкин . По его словам, украинские власти планируют вернуть утраченные территории без местного населения.

В частности, о проведении «хорватского сценария» говорила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко . Она подчеркивала, что таким образом можно остановить войну на Донбассе «невоенным способом». Игорь Шишкин придерживается иного мнения. По его словам, в этом случае без человеческих жертв не обойтись.

«Хорватский сценарий — имеется в виду Республика Сербская (самопровозглашенная республика в период с 1992 по 1995 гг., впоследствии вошедшая в состав Боснии и Герцеговины — прим. ред.). Когда хорваты вошли, какие там были компромиссы? Там была резня», — пояснил он.

Эксперт уверяет, что в Киеве этот сценарий, который поможет выйти стране из затруднительного положения, считают «идеальным». При этом украинские власти не собираются идти на компромисс с жителями Донбасса, добавил Шишкин. Поскольку все принимаемые в стране законы вкупе предполагают «капитуляцию местного населения с последующей зачисткой».

Речь идет о законопроекте, разработанном украинским Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Так, после возвращения Донбасса в состав Украины предусматривается люстрация чиновников ДНР и ЛНР и проведение мероприятий в память о жертвах «российской агрессии».