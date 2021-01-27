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Москва

Киев собирается вырезать население Донбасса 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперт заявил о намерении Киева вырезать население Донбасса
Фото: ТАСС
Возвращение Донбасса в состав Украины по «хорватскому сценарию», который обсуждается в Киеве, предполагает «резню» местного населения, заявил изданию «ПолитЭксперт» политолог Игорь Шишкин. По его словам, украинские власти планируют вернуть утраченные территории без местного населения.
В частности, о проведении «хорватского сценария» говорила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Она подчеркивала, что таким образом можно остановить войну на Донбассе «невоенным способом». Игорь Шишкин придерживается иного мнения. По его словам, в этом случае без человеческих жертв не обойтись.

«Хорватский сценарий — имеется в виду Республика Сербская (самопровозглашенная республика в период с 1992 по 1995 гг., впоследствии вошедшая в состав Боснии и Герцеговины — прим. ред.). Когда хорваты вошли, какие там были компромиссы? Там была резня», — пояснил он.

Эксперт уверяет, что в Киеве этот сценарий, который поможет выйти стране из затруднительного положения, считают «идеальным». При этом украинские власти не собираются идти на компромисс с жителями Донбасса, добавил Шишкин. Поскольку все принимаемые в стране законы вкупе предполагают «капитуляцию местного населения с последующей зачисткой».
Речь идет о законопроекте, разработанном украинским Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Так, после возвращения Донбасса в состав Украины предусматривается люстрация чиновников ДНР и ЛНР и проведение мероприятий в память о жертвах «российской агрессии».
Ранее, как сообщал «Рамблер», советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев отвел себе 25 лет на возвращение Донбасса в состав Украины.
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Комментарии 6
В мире , Алексей Арестович , Ирина Геращенко , Игорь Шишкин , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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