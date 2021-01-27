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Безос потребовал почти $2 млн от брата своей возлюбленной 

Газета.Ru 6 минут назад
Безос потребовал почти $2 млн от брата своей возлюбленной
Фото: Cliff Owen/AP
Основатель Amazon Джефф Безос потребовал компенсацию от брата своей возлюбленной Майкла Санчеса в качестве оплаты судебных издержек после утечки данных о его личной жизни. Об этом сообщает Bloomberg.
Утечка данных о том, что Безос состоял в отношениях с экс-телеведущей Лорен Санчес, произошла в январе 2019 года. В это же время миллиардер сделал официальное заявление о своем разводе с женой Маккензи спустя 25 лет брака.
Личные данные были опубликованы таблоидом National Enquirer по результатам журналистского "расследования".
После этих событий основатель Amazon нанял частных детективов для проведения собственного расследования. В ходе него предприниматель установил, что брат Санчес получил $200 тыс. от таблоида National Enquirer. На данный момент Безос требует от брата Санчес $1,7 млн Адвокат Майкла Санчеса Том Уоррен оценил такое требование как "неприличное и даже абсурдное".
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В мире , Джефф Безос , Майкл Санчес , Amazon
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