Безос потребовал почти $2 млн от брата своей возлюбленной 

Утечка данных о том, что Безос состоял в отношениях с экс-телеведущей Лорен Санчес, произошла в январе 2019 года. В это же время миллиардер сделал официальное заявление о своем разводе с женой Маккензи спустя 25 лет брака.

Личные данные были опубликованы таблоидом National Enquirer по результатам журналистского "расследования".

После этих событий основатель Amazon нанял частных детективов для проведения собственного расследования. В ходе него предприниматель установил, что брат Санчес получил $200 тыс. от таблоида National Enquirer. На данный момент Безос требует от брата Санчес $1,7 млн Адвокат Майкла Санчеса Том Уоррен оценил такое требование как "неприличное и даже абсурдное".