В Китае от коронавируса привили 23 миллиона человек 

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В Китае прививки от коронавируса уже сделали почти 23 миллиона человек.

"Работа по вакцинации от COVID-19 продвигается последовательно, число вакцинированных непрерывно увеличивается повсеместно", — заявил замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.