Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Китае от коронавируса привили 23 миллиона человек 

Российская Газета 8 минут назад
В Китае прививки от коронавируса уже сделали почти 23 миллиона человек.

"Работа по вакцинации от COVID-19 продвигается последовательно, число вакцинированных непрерывно увеличивается повсеместно", — заявил замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

Первыми вакцину получат инспекторы таможенной службы, медработники, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, полицейские. Прививку также сделают водителям общественного транспорта. В группу риска вошли и лица, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Российская Газета: последние новости
В Индии протестующие фермеры штурмуют Дели В Индии протестующие фермеры штурмуют Дели Крымские татары услышали в словах Кравчука признание Крыма российским Крымские татары услышали в словах Кравчука признание Крыма российским Премьер Италии Конте объявил об отставке Премьер Италии Конте объявил об отставке
В мире , Федеральная таможенная служба , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с именами первых космических туристов на МКС
00:30
Видео с именами первых космических туристов на МКС
Наука и техника
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
00:28
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
Армия
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
02:03
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
Армия
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
00:46
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
Общество
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
01:20
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
Общество
Видео с места отравления ребенка наркотиками
01:46
Видео с места отравления ребенка наркотиками
Происшествия
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
02:34
Видео с выставки молочной продукции в Крокус Экспо
Общество
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
02:49
Мать с ребенком, живущих в подвале, сняли на видео
Общество
Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ
01:06
Видео с места взрыва общественного туалета в ВДНХ
Происшествия
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
02:45
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение