В США медработник испортил 600 доз вакцины из-за «теории заговора»

Провизор, сотрудник одного из медцентров в штате Висконсин США ) признал свою вину в порче порядка 600 доз вакцины от коронавируса. По предъявленным обвинениям ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщают в своих новостях американские СМИ, провизор Стивен Бранденберг не раз заявлял, что является противником вакцинации и сторонником «теории заговора». Он уверен, что вакцина от коронавируса может изменить ДНК человека. В медцентре, из которого он на данный момент уволен, мужчина доставал из холодильника коробки с вакциной и оставлял их на несколько часов в тепле. Препаратом, который, в результате, пропал, провакцинировали 57 пациентов.

Бранденберг был арестован 31 декабря. Стоимость испорченной им вакцины от компании Modern составляет около 10 тысяч долларов.