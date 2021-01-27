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В США провизор, сторонник «теории заговора» испортил 600 доз вакцины от COVID-19 

Свободная пресса и ещё 8 1 час назад
В США медработник испортил 600 доз вакцины из-за «теории заговора»
Фото: Reuters
Провизор, сотрудник одного из медцентров в штате Висконсин (США) признал свою вину в порче порядка 600 доз вакцины от коронавируса. По предъявленным обвинениям ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Как сообщают в своих новостях американские СМИ, провизор Стивен Бранденберг не раз заявлял, что является противником вакцинации и сторонником «теории заговора». Он уверен, что вакцина от коронавируса может изменить ДНК человека. В медцентре, из которого он на данный момент уволен, мужчина доставал из холодильника коробки с вакциной и оставлял их на несколько часов в тепле. Препаратом, который, в результате, пропал, провакцинировали 57 пациентов.
Бранденберг был арестован 31 декабря. Стоимость испорченной им вакцины от компании Modern составляет около 10 тысяч долларов.
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В мире , Висконсин , США
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