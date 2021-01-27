Аргентина направила в РФ самолет за третьей партией «Спутника V»

«Мы активно работали последние дни, чтобы осуществить этот важный для нас рейс. Рейс AR1062 вылетит из аэропорта Эсейсы и в общей сложности займет 40 часов», — приводит ТАСС слова президента Aerolineas Argentinas Пабло Сериани перед вылетом самолета.