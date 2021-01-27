Белый дом сообщил о новой договорённости Путина и Байдена 

Президенты России и США договорились о транспарентном, то есть прозрачном, и постоянном общении в будущем. Владимир Путин Джо Байден в телефонном разговоре договорились в дальнейшем искать возможности для обсуждений по стратегической стабильности.

О новой договорённости двух глав государств сообщил Белый дом.

Они согласились изучить возможность дискуссий по стратегической стабильности, по ряду вопросов контроля над вооружениями и безопасности, — говорится в сообщении администрации президента США.

Так, Байден в отличие от предыдущего президента США Дональда Трампа предлагает продлить стратегический договор СНВ-3 на пять лет, не настаивая на включении в него других видов оружия. Администрация Трампа настаивала на расширении этого договора на ряд других систем вооружений.

В ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что Вашингтон намерен твёрдо реагировать на «пагубные действия» Москвы. Американский президент поднимал тему ареста оппозиционера Алексея Навального

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден считает, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» плох для Европы. Новые власти США при планировании стратегии поведения в отношении газопровода и связанных с ним лиц и организаций намерены учесть меры, принятые администрацией экс-президента Дональда Трампа.