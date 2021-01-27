Локдаун продолжается: Грузия не торопится снимать ограничения 

Тбилиси люди не довольны антикоронавирусными ограничениями. Из-за них сотни тысяч человек уже почти год остаются без работы, а значит, и без доходов. На акции протеста побывал корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Ограничения в Грузии снимут, когда уровень инфицирования снизится до четырех процентов. Такое решение приняли на заседании координационного совета при премьер-министре страны. Артисты, музыканты, гиды, рестораторы и уличные торговцы. На площади перед администрацией правительства протест — перфоманс. Представителей разных профессий объединило одно — требование как можно скорее отменить ограничения. Почти два месяца Грузия живет в условиях локдауна, который власти называют «точечным».

«Я из города Рустави. Мы все остались без средств к существованию. Кто— то торговал, кто— то работал в кафе и ресторанах, а что сейчас? Пособие, на которое неделю не проживешь. Все обнищали, и конца этому не видно», –рассказала участница акции Нонна Модебадзе.

Символом протеста стала мышь. Надпись на плакатах: «Есть нечего». Представители туристической сферы говорят о том, что доходы отрасли сократились на 95 процентов, а это означает банкротство.

«Почему нельзя снять ограничения на работу горнолыжных курортов или общественного транспорта? Такой тотальный запрет не имеет логики. И главное, мы ничего не знаем о планах правительства», — отметила Елена Хоштария, другая участница акции.

Решения правительства зависят от рекомендаций эпидемиологов. На заседании координационного совета при премьер-министре обсуждают возможные сокращения списка ограничений. Инфицированных COVID-19 стало меньше, но цифры по-прежнему вызывают беспокойство.

«Мы должны сделать все, чтобы вернуться к показателям, когда у нас было несколько десятков случаев в день. Ну а пока мы ходим по краю пропасти. И никакое давление со стороны представителей различных сфер для нас не может стать причиной отказа от стратегии. Нужно думать уже о летнем сезоне. И если мы не хотим, чтобы он провалился, нужно немного потерпеть», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Между тем, Грузия готовится к началу вакцинации. По предварительным данным, она начнется в конце февраля. В первую очередь прививки сделают медработникам, учителям и сотрудникам полиции. Кроме того, с 1 февраля Грузия планирует возобновить регулярное авиасообщение. Авиакомпаниям, которые совершали рейсы, уже направлены соответствующие документы.