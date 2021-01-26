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Bloomberg сообщил о планах ЕС закрыть границы для граждан Японии 

Газета.Ru 22 минуты назад
ЕС решил закрыть границы для японцев
Фото: Reuters
Евросоюз намерен исключить Японию из списка стран, гражданам которых разрешены необязательные поездки в государства ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, это решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом в Японии.
Как рассказал источник, обновленный "белый список" ЕС будет содержать только семь государств, жителям которых будет разрешено посещать Евросоюз. Речь идет об Австралии, Китае, Новой Зеландии, Руанде, Сингапуре, Южной Кореи и Таиланде.
Страны Евросоюза могут запретить въезд жителям Великобритании
С 1 января из-за роста числа новых случаев COVID-19 этот перечень покинула Великобритания.
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В мире , ЕС , Bloomberg , Австралия , Китай , Южная Корея , Новая Зеландия , Руанда , Сингапур , Великобритания , Таиланд , Япония
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