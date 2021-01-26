ЕС решил закрыть границы для японцев

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Евросоюз намерен исключить Японию из списка стран, гражданам которых разрешены необязательные поездки в государства ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, это решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом в Японии.

Как рассказал источник, обновленный "белый список" ЕС будет содержать только семь государств, жителям которых будет разрешено посещать Евросоюз. Речь идет об Австралии, Китае, Новой Зеландии, Руанде, Сингапуре, Южной Кореи и Таиланде.

С 1 января из-за роста числа новых случаев COVID-19 этот перечень покинула Великобритания.