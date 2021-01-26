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В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19 

РИА Новости 17 минут назад
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19
Фото: РИА Новости
После прививки от коронавируса в Словакии скончался 79-летний мужчина, имевший ряд хронических заболеваний, резкому ухудшению его состояния способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, сообщила во вторник журналистам представитель Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалена Юркемикова.

"Этот случай подобен тем, которые произошли в последнее время в Норвегии, Германии и ряде других стран. Речь идет о пациенте в пожилом возрасте (79 лет) с многочисленными хроническими заболеваниями, которые после вскрытия были признаны главной причиной смерти. Общему ухудшению состояния этого пациента способствовали и небольшие нежелательные последствия после прививки — повышение температуры и слабость", — сказала Юркемикова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

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По словам Юркемиковой, у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но каждый такой случай надо рассматривать индивидуально.
ГИКЛ по данным на утро вторника зарегистрировал 353 сообщения о подозрениях на нежелательные последствия после использования при прививке вакцины Comirnaty, произведенной консорциумом Pfizer-BioNTech. Из этого количества 24 сообщения были признаны серьезными. К наиболее частым проблемам относятся ощущения болезненности в месте укола, а также в плече и конечности, в которой была сделана инъекция. К числу других сопутствующих прививкам неприятных ощущений относятся повышенная температура, озноб, боли головы, мышц и суставов, общая слабость, усталость, тошнота, сообщила Юркемикова. По ее словам, вакцина компании Moderna еще не была использована при вакцинации.

"Каждое заявленное подозрение на серьезные нежелательные последствия после прививок расследуется и регистрируется как ГИКЛ, так и на общеевропейском уровне", — добавила Юркемикова.

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