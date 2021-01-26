У Пашиняна похитили дипломатический паспорт

Дипломатический паспорт премьера Армении Никола Пашиняна был похищен людьми, ворвавшимися 10 ноября 2020 года в здание правительства, сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

В ночь на 10 ноября протестующие в Ереване, недовольные подписанием заявления о прекращении военных действий в Карабахе, разгромили здания правительства, парламента и особняка премьера. Позднее Пашинян заявил, что в этот день "в резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы".

"Десятого ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении", — цитирует госагентство "Арменпресс" слова Нагдалян.

В агентстве отметили, что бывший эксперт армянского аналитического центра "Орбели" Андраник Ованнисян, которому запрещен въезд в Армению, опубликовал информацию о том, что "азербайджанцы передали ему дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна".

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.