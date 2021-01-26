Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В шведском зоопарке пришлось усыпить тигрицу, заболевшую COVID-19 

ТАСС 11 минут назад
Тигрицу усыпили в Швеции из-за COVID-19
Фото: depositphotos.com
Тигрица Настасья и несколько львов в зоопарке города Бороса на западе Швеции заразились COVID-19. Об этом сообщает телеканал SVT.
Это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих. Взятый для анализа материал отправили в немецкую лабораторию. 17-летняя тигрица быстро теряла аппетит, состояние животного ухудшилось, в итоге ее пришлось усыпить. У остальных заразившихся наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован.
НИИ гриппа имени Смородинцева провел первое исследование COVID-19 у кота
Медики полагают, что животные заразились от сотрудников зоопарка. У многих из них наблюдались симптомы COVID-19, у троих вирус диагностирован.

"На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку", — прокомментировал государственный эпизоотолог Карл Столь.

Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
ТАСС: последние новости
Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей Украинская разведка в отчете обозначила Россию главным источником угрозы нацбезопасности Украинская разведка в отчете обозначила Россию главным источником угрозы нацбезопасности В Финляндии умерли три человека, ранее привитые от коронавируса В Финляндии умерли три человека, ранее привитые от коронавируса
В мире , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
03:24
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
Шоу-бизнес
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение