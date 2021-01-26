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США решили найти источник COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 26 января 2021
США решили найти источник COVID-19
Фото: Reuters
США решили найти источник COVID-19: Вашингтон призывает провести международное расследование в отношении источника распространения коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, передает «Интерфакс».

«Нам необходимо добраться до истоков первых дней пандемии в Китае, и мы выражаем поддержку международному расследованию, которое, как нам кажется, должно быть полноценным и ясным», — сказала Псаки.

Ранее независимый исследовательский совет из Швейцарии обвинил власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что они действовали недостаточно быстро и решительно, чтобы предотвратить пандемию коронавируса.
11 января группа экспертов ВОЗ допустила версию о появлении коронавируса за пределами китайского Уханя. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане, хоть он и был впервые обнаружен там. В частности, ученые указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.
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В мире , COVID-19 , ВОЗ , Администрация США , Интерфакс , Китай , США , Швейцария
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