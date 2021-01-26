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Москва

Рейтинг Зеленского опустился до рекордно низкой отметки 

News.ru 25 минут назад
Электоральный рейтинг украинского президента Владимира Зеленского опустился до рекордно низкой отметки. Как следует из результатов опроса Киевского международного института социологии, в январе поддержку ему выразили лишь 13,4% граждан.
При этом Зеленский остаётся на первом месте по популярности у избирателей. Вторым, что примечательно, является бывший лидер страны Пётр Порошенко, которого поддерживают 10,6% участников опроса. А 8% респондентов готовы голосовать за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Станет ли Зеленский последним президентом Украины
Также модулировалась ситуация, в которой идёт голосование во втором туре президентских выборов. В этом случае Зеленский получил бы 30,6% голосов, Порошенко — 24,9%.
В опросе приняли участие 1005 граждан Украины в возрасте от 18 лет. Опрос проводился 22 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки телефонных номеров. При этом в исследовании не участвовали жители отдельных территорий.
В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями, — говорится в сообщении института.
Ранее NEWS.ru писал, что Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.
Решение поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский.
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В мире , Видео , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Донецкий
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