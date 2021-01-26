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Американку посадили на 11 лет за хранение секретного документа 

ЧП Столица 1 час назад
Американку посадили на 11 лет за хранение секретного документа
Фото: ЧП Столица
47-летняя Элизабет Ширли получила доступ к секретной информации во время службы в ВВС страны в 1994 году. В США женщину приговорили более чем к 11 годам лишения свободы за незаконное хранение секретных данных Агентства национальной безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.
47-летняя Элизабет Ширли получила доступ к секретной информации во время службы в ВВС страны в 1994 году. Позже она перешла в запас, а затем во время сотрудничества с ВВС она регулярно получала доступ к секретным документам, в их числе были данные АНБ.
В июле 2019 Ширли уехала в Мексику вместе с шестилетней дочкой, там она собиралась переселиться «в страну, из которой она не будет экстрадирована в Соединенные Штаты». С собой у нее был документ под грифом «совершенно секретно» с данными о нацбезопасности США. Сообщается, что она якобы собиралась передать его представителю российских властей. Женщину задержали в августе того же года. Преступницу приговорили к 97 месяцам заключения по обвинению в «преднамеренном хранении информации, касающейся национальной обороны» и 36 месяцам за «международное хищение детей одним из родителей». По обоим пунктам обвинения женщина признала себя виновной в июле 2020 года.
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В мире , Происшествия , АНБ , Министерство юстиции США , ИТАР-ТАСС , США
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