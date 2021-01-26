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Закрыть границы: как страны изолируются от новых штаммов SARS-CoV-2 

Газета.Ru 35 минут назад
За рубежом ограничивают авиасообщение из-за новых штаммов COVID-19
Фото: Reuters
Из-за роста распространения новых штаммов коронавируса зарубежные страны вновь ограничивают авиасообщение. Так, в США, некоторых странах Европы и Израиле ограничили перелеты из-за британской и южноафриканской мутации SARS-CoV-2. Великобритания закрыла границы с более чем 10 странами из-за бразильского штамма. Во многих странах Азии запрещены авиаперевозки из всех государств с высоким уровнем заболевания, а Австралия не планирует открываться для туристов до конца 2021 года.
Президент США Джозеф Байден ввел с 30 января 2021 года ограничение на въезд на американскую территорию для иностранцев, недавно посетивших ЮАР. Накануне Белый дом также отменил разрешение экс-главы государства Дональда Трампа на въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 стран Шенгенского соглашения.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на медиков сообщало, что существующие вакцины могут быть неэффективны для борьбы с южноафриканским штаммом. Власти ЮАР объявили об обнаружении нового типа коронавируса еще в конце декабря.
Эпидемиологи предупреждали, что он более агрессивный и заразный, чем ранее известные мутации. Кроме того, его могут подхватить люди, уже переболевшие COVID-19.
В Европе тем временем опасаются распространения британского штамма коронавируса. Так, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии запретил принимать самолеты из Нидерландов, Чехии, Лихтенштейна, Литвы, Словении и Сан-Марино. В среднем за неделю в стране выявляется около 760 случаев ежедневно.
В свою очередь власти Бельгии, где фиксируют более тысячи инфицированных в день, запретили с 27 января выезжать в отпуск за пределы страны местным жителям до марта 2021 года — пересекать границу разрешается только в случае острой необходимости, в частности по работе, писало местное издание VRT. Эти правила распространяются как на жителей Бельгии, так и на иностранцев.
Тем временем в Финляндии c 27 января усиливают контроль за въезжающими в страну: им будет необходимо пройти тест на границе. Это правило распространяется на прибывающих из всех стран Шенгенского соглашения. Для России и ряда других государств, где были выявлены новые штаммы коронавируса, въезд закрыли полностью до февраля. В среднем в стране ежедневно заболевают около 200 человек.
В Нидерландах, где за последнюю неделю ежедневно фиксируют более 4 тыс. инфицированных, прилет из стран с высоким числом больных ковидом также закрыт до начала марта.
Германия тем временем продлила запрет на въезд для прибывающих из Великобритании и Южной Африки до конца января.
Соединенное Королевство запретило въезд в страну гражданам Португалии, Бразилии и еще свыше 10 стран из-за бразильского штамма коронавируса. Кроме того, с 11 января все прибывающие в Британию воздушным, железнодорожным или морским путем должны иметь при себе сертификат с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не менее чем за 72 часа до вылета. В случае отсутствия документа им могут отказать в посадке на борт.
Также прибывающим необходимо соблюдать 10-дневный карантин с возможностью его сокращения до пяти дней, если повторный тест будет отрицательным. Отметим, что ежедневно в Великобритании выявляют более 30 тыс. случаев COVID-19.
Тем временем израильское правительство утвердило закрытие аэропортов страны на срок до 31 января. В стране действует запрет на прилет пассажирских рейсов, а также частных самолетов.
Вылететь из Израиля можно будет только по специальному разрешению руководства минздрава для лечения, участия в судебном процессе или похорон родственника.
На заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что герметичное закрытие воздушных границ необходимо для предотвращения проникновения мутаций коронавируса и обеспечения быстрого продвижения кампании вакцинации.
На прошлой неделе минздрав Израиля сообщил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса из Лос-Анджелеса. Выявлено уже как минимум 5 случаев заболевания. Также в Израиле зафиксированы штаммы из Южной Африки и Великобритании — общее число заболевших достигло 613 тыс., а в день положительный тест получают в среднем 7 тыс. человек.
Некоторые страны Азии также решили ограничить въезд для граждан ряда государств. Так, власти Филиппин закрыли въезд для путешественников из 28 стран, где был обнаружен британский штамм коронавируса. В список попали Великобритания, Япония, Франция, Германия, Южная Корея и США.
Гонконг запретил все рейсы из Великобритании и Южной Африки, где были обнаружены более заразные штаммы коронавируса. Кроме того, власти специального административного района Китая объявили 21-дневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа. Меры будут пересматриваться каждые две недели.
Между тем Япония еще в конце декабря приостановила въезд в страну иностранных граждан со всего мира в качестве меры предосторожности. Правило будет действовать до конца января.
Границы Новой Зеландии скорее всего останутся закрытыми до конца года, сообщала новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн.

«В прошлом году мы показали, как мы хороши, и это то, что мы намереваемся — и что нам нужно делать в 2021 году. Мы придерживаемся консервативного подхода, и я отстаиваю это решение», — заявляла она. В среднем в стране за неделю заболевает не более 20 человек.

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В мире , Статьи , Биньямин Нетаньяху , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Минздрав РФ , Reuters , Австралия , Израиль , США , Великобритания
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