За рубежом ограничивают авиасообщение из-за новых штаммов COVID-19

Из-за роста распространения новых штаммов коронавируса зарубежные страны вновь ограничивают авиасообщение. Так, в США , некоторых странах Европы и Израиле ограничили перелеты из-за британской и южноафриканской мутации SARS-CoV-2. Великобритания закрыла границы с более чем 10 странами из-за бразильского штамма. Во многих странах Азии запрещены авиаперевозки из всех государств с высоким уровнем заболевания, а Австралия не планирует открываться для туристов до конца 2021 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на медиков сообщало, что существующие вакцины могут быть неэффективны для борьбы с южноафриканским штаммом. Власти ЮАР объявили об обнаружении нового типа коронавируса еще в конце декабря.

Эпидемиологи предупреждали, что он более агрессивный и заразный, чем ранее известные мутации. Кроме того, его могут подхватить люди, уже переболевшие COVID-19.

Чехии, Лихтенштейна, Литвы, Словении и В Европе тем временем опасаются распространения британского штамма коронавируса. Так, Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии запретил принимать самолеты из Нидерландов Сан-Марино . В среднем за неделю в стране выявляется около 760 случаев ежедневно.

В свою очередь власти Бельгии , где фиксируют более тысячи инфицированных в день, запретили с 27 января выезжать в отпуск за пределы страны местным жителям до марта 2021 года — пересекать границу разрешается только в случае острой необходимости, в частности по работе, писало местное издание VRT. Эти правила распространяются как на жителей Бельгии, так и на иностранцев.

Тем временем в Финляндии c 27 января усиливают контроль за въезжающими в страну: им будет необходимо пройти тест на границе. Это правило распространяется на прибывающих из всех стран Шенгенского соглашения. Для России и ряда других государств, где были выявлены новые штаммы коронавируса, въезд закрыли полностью до февраля. В среднем в стране ежедневно заболевают около 200 человек.

В Нидерландах, где за последнюю неделю ежедневно фиксируют более 4 тыс. инфицированных, прилет из стран с высоким числом больных ковидом также закрыт до начала марта.

Германия тем временем продлила запрет на въезд для прибывающих из Великобритании и Южной Африки до конца января.

Соединенное Королевство запретило въезд в страну гражданам Португалии, Бразилии и еще свыше 10 стран из-за бразильского штамма коронавируса. Кроме того, с 11 января все прибывающие в Британию воздушным, железнодорожным или морским путем должны иметь при себе сертификат с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не менее чем за 72 часа до вылета. В случае отсутствия документа им могут отказать в посадке на борт.

Также прибывающим необходимо соблюдать 10-дневный карантин с возможностью его сокращения до пяти дней, если повторный тест будет отрицательным. Отметим, что ежедневно в Великобритании выявляют более 30 тыс. случаев COVID-19.

Тем временем израильское правительство утвердило закрытие аэропортов страны на срок до 31 января. В стране действует запрет на прилет пассажирских рейсов, а также частных самолетов.

Вылететь из Израиля можно будет только по специальному разрешению руководства минздрава для лечения, участия в судебном процессе или похорон родственника.

На заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что герметичное закрытие воздушных границ необходимо для предотвращения проникновения мутаций коронавируса и обеспечения быстрого продвижения кампании вакцинации.

На прошлой неделе минздрав Израиля сообщил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса из Лос-Анджелеса. Выявлено уже как минимум 5 случаев заболевания. Также в Израиле зафиксированы штаммы из Южной Африки и Великобритании — общее число заболевших достигло 613 тыс., а в день положительный тест получают в среднем 7 тыс. человек.

Некоторые страны Азии также решили ограничить въезд для граждан ряда государств. Так, власти Филиппин закрыли въезд для путешественников из 28 стран, где был обнаружен британский штамм коронавируса. В список попали Великобритания, Япония, Франция, Германия, Южная Корея и США.

Гонконг запретил все рейсы из Великобритании и Южной Африки, где были обнаружены более заразные штаммы коронавируса. Кроме того, власти специального административного района Китая объявили 21-дневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа. Меры будут пересматриваться каждые две недели.

Между тем Япония еще в конце декабря приостановила въезд в страну иностранных граждан со всего мира в качестве меры предосторожности. Правило будет действовать до конца января.

Границы Новой Зеландии скорее всего останутся закрытыми до конца года, сообщала новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн.