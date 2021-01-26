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Власти ДНР анонсировали проведение ЕГЭ в 2021 году 

Lenta.ru 40 минут назад
Власти ДНР анонсировали проведение ЕГЭ в 2021 году
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) анонсировали проведение весной-летом 2021 года российского Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на своей территории. Об этом пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на начальника республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любовь Волкову.
По ее словам, такая форма аттестации пройдет в республике впервые. До этого донецкие школьники сдавали экзамены в Ростовской области. Волкова уточнила, что внедрение ЕГЭ на территории ДНР стало возможным, благодаря взаимодействию с Министерством просвещения РФ. Рособрнадзор утвердил для его проведения четыре пункта, в них будет установлено видеонаблюдение и проведено техническое дооснащение аудиторий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории республики по состоянию на декабрь 2020 года проживают 188 тысяч человек с российскими паспортами, а очередь за их получением «растянулась не на один год».
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.
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Комментарии
В мире , Денис Пушилин , Любовь Волкова , Рособрнадзор , Донецкий , Ростовская Область
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