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Москва

«Спутник V» зарегистрировали в Иране 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 40 минут назад
«Спутник V» зарегистрировали в Иране
Фото: «Спутник V»
Российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы, заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Хотел бы вас проинформировать, что вакцина «Спутник V» вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии) соответствующих институтов в России и Иране», — сказал Зариф, передает РИА «Новости».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшие пару недель будет зарегистрирована более чем в 25 государствах.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
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В мире , Сергей Лавров , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , МИД , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Иран , Москва , Тегеран
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