«Спутник V» зарегистрировали в Иране 

«Хотел бы вас проинформировать, что вакцина «Спутник V» вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии) соответствующих институтов в России и Иране», — сказал Зариф, передает РИА «Новости».