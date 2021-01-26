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Взрыв прогремел в Эр-Рияде 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Взрыв прогремел в Эр-Рияде
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел во вторник в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, сообщило агентство Reuters.
По предварительным данным, взрыв прогремел в дипломатическом квартале. Перед этим местные СМИ сообщили о перехвате в небе над Эр-Риядом баллистических ракет, передает телеканал Рен ТВ.
Информации о погибших и пострадавших пока нет. При этом в Сети распространяются ролики, на которых, предположительно, запечатлен перехват ракет.
Саудовские власти пока не прокомментировали данную информацию, передает ТАСС.
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В мире , Происшествия , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС , Reuters , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
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