Взрыв прогремел в Эр-Рияде 

Взрыв произошел во вторник в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, сообщило агентство Reuters.
По предварительным данным, взрыв прогремел в дипломатическом квартале. Перед этим местные СМИ сообщили о перехвате в небе над Эр-Риядом баллистических ракет, передает телеканал Рен ТВ.
Информации о погибших и пострадавших пока нет. При этом в Сети распространяются ролики, на которых, предположительно, запечатлен перехват ракет.
Саудовские власти пока не прокомментировали данную информацию, передает ТАСС.