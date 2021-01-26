Взрыв прогремел в Эр-Рияде 

По предварительным данным, взрыв прогремел в дипломатическом квартале. Перед этим местные СМИ сообщили о перехвате в небе над Эр-Риядом баллистических ракет, передает телеканал Рен ТВ

Информации о погибших и пострадавших пока нет. При этом в Сети распространяются ролики, на которых, предположительно, запечатлен перехват ракет.