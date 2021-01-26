В Финляндии после вакцинации от COVID-19 умерли три человека

"В Fimea поступили первые сообщения о смертях, произошедших вскоре после вакцинации от коронавируса. К 25 января известно о трех таких случаях, во всех из них, как предполагается, пациент умер из-за болезни, которая была у него еще до вакцинации", — говорится в сообщении.