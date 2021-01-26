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Таджикистан полностью победил коронавирус COVID-19, заявил президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании к парламенту.

"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", — сказал глава государства.

Он отметил, что все жители должны соблюдать меры безопасности.

"Нам не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", — добавил Рахмон.

По словам президента, правительство Таджикистана в прошлом году для поддержки национальной системы здравоохранения дополнительно выделило 1,6 миллиарда сомони (более 145 миллионов долларов), в стране в экстренном порядке были сданы в эксплуатацию порядка 30 новых больниц.

"Для борьбы с пандемией коронавируса было организовано свыше 7 тысяч новых мест в больницах для пациентов, инфицированных COVID-19, которых обслуживали 5400 медработников", — сказал глава государства.

По данным минздрава, в Таджикистане в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.