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Москва

В Сенат Конгресса США внесена резолюция об импичменте Трампа 

BFM.RU 56 минут назад
Резолюцию об импичменте Трампа передали в сенат
Фото: Reuters
Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля
Резолюция об импичменте Дональда Трампа внесена в Сенат Конгресса США. Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля, пишет ТАСС. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент предшественника, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Впервые в истории Соединенных Штатов процедуре отстранения от власти дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени уже сложивший свои полномочия. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Сам Трамп открыл свой офис во Флориде, который будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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