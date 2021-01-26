Резолюцию об импичменте Трампа передали в сенат

Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля

Впервые в истории Соединенных Штатов процедуре отстранения от власти дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени уже сложивший свои полномочия. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Сам Трамп открыл свой офис во Флориде, который будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями.