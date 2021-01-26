Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос

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Опубликовано видео массовых погромов в Нидерландах 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
В Нидерландах не прекращаются массовые беспорядки. Начавшиеся в минувшие выходные акции протеста в связи с введением в стране комендантского часа переросли в погромы: демонстранты крушат витрины магазинов, переворачивают автомобили, кидают в стражей порядка петарды. На улицах жгут костры. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash.
Беспорядки были зафиксированы в десяти населенных пунктах, включая столицу Нидерландов. Полицейские задержали 240 человек.
Ранее сообщалось, что силовики применили силу против в Амстердаме и Эйдховене — были использованы водометы и дубинки.
В мире , Видео , Происшествия
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