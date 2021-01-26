Кланы СБУ устроили битву за 4,8 миллиарда долларов 

Telegram-канал «Незыгарь» связал скандал в Службе безопасности Украины (СБУ) с борьбой разных кланов службы за доход от «крышевания» бизнеса.
Как писал «Рамблер», ранее на Украине задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Его заподозрили в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По версии службы, Расюк и его сообщники хотели убить Наумова, чтобы он не успел согласовать новые кадровые назначения.
Позже власти заявили, что к подготовке заказного убийства причастен бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.
«Незыгарь» утверждает, что с 2019 года на Украине «окончательно оформилась ситуация», при которой предпринимателям, которые занимаются экспортом-импортом, приходится платить за «крышу» СБУ.
«Зеленский заменил руководство СБУ, однако бывшие руководители не утратили контроль над схемами «крышевания»: поток денег шел через второй управленческий эшелон», — отметил канал (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
В 2020 году новый глава СБУ Иван Баканов начал «зачистку» второго управленческого эшелона, поручив ее Наумову. Под «зачистку» в итоге попал Нескоромный, старые эсбэушники начали терять влияние и финансовые потоки, а бизнесмены стали работать с «новой властью».
В 2021-м, по версии «Незыгаря», конфликт старых и новых сотрудников СБУ вошел в горячую фазу.
«Воевать есть за что: импорт в 2020 году составил около $50 млрд, экспорт — $46 млрд, общий доход за который борются СБУ-шные кланы составляет $4,8 млрд — 1/8 госбюджета Украины», — утверждает канал.