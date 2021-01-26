Кланы СБУ устроили битву за 4,8 миллиарда долларов 

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Как писал «Рамблер», ранее на Украине задержали полковника СБУ Юрия Расюка. Его заподозрили в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова . По версии службы, Расюк и его сообщники хотели убить Наумова, чтобы он не успел согласовать новые кадровые назначения.

Позже власти заявили, что к подготовке заказного убийства причастен бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

«Незыгарь» утверждает, что с 2019 года на Украине «окончательно оформилась ситуация», при которой предпринимателям, которые занимаются экспортом-импортом, приходится платить за «крышу» СБУ.

«Зеленский заменил руководство СБУ, однако бывшие руководители не утратили контроль над схемами «крышевания»: поток денег шел через второй управленческий эшелон», — отметил канал (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

В 2020 году новый глава СБУ Иван Баканов начал «зачистку» второго управленческого эшелона, поручив ее Наумову. Под «зачистку» в итоге попал Нескоромный, старые эсбэушники начали терять влияние и финансовые потоки, а бизнесмены стали работать с «новой властью».

В 2021-м, по версии «Незыгаря», конфликт старых и новых сотрудников СБУ вошел в горячую фазу.