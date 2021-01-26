Чешское издание iDnes назвало преемника Путина

Чешское издание iDnes предположило , что новым президентом России может стать премьер-министр Михаил Мишустин . Портал отмечает, что год назад об этом политике мало кто слышал, но «ковид внес его в список преемников» Владимира Путина

Мишустин ярко проявил себя в борьбе с пандемией, а «его стиль управления предполагает, что премьерством его политическая карьера не ограничится».

iDnes отмечает, что, по результатам социологических опросов, Мишустину доверяют 60 процентов россиян, а пост премьера в России считается традиционном способом проверки кандидата в президенты.

Портал обратил внимание, что перед Новым годом российские СМИ показали, как Мишустин подарил синтезатор и куклу пятилетней девочке из Твери и спел с ней. Затем появились новости, что спецрейс с премьером на борту изменил маршрут, чтобы дать регулярному рейсу приземлиться первым. iDnes отмечает, что раньше героем подобных новостей был только Путин.

Как писал «Рамблер», обновленная Конституция дает действующему президенту право снова баллотироваться в 2024 году. Путин заявлял, что не исключает возможности снова стать кандидатом в президенты. В то же время он подчеркивал, что «для себя еще ничего не решил».

Комментируя поправку, позволяющую ему баллотироваться снова, Путин объяснил, что благодаря ей чиновники будут нормально работать, а не заниматься вычислениями преемника.