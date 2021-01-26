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НКР сочла неприемлемым статус автономии в составе Азербайджана 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
НКР сочла неприемлемым статус автономии в составе Азербайджана
Фото: Андрей Бородулин / «Коммерсантъ»
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Араик Арутюнян счел неприемлемым для региона статус автономии в составе Азербайджана, передает «Интерфакс».
По его словам, в ближайшие несколько лет НКР ожидает сложный процесс восстановления и развития после войны, однако «борьба за международное признание независимости Республики Арцах будет продолжаться».
Политик подчеркнул, что обсуждение этого вопроса непрерывно должно вестись в Минской группе ОБСЕ. Он добавил, что страны-посредники в организации полностью разделяют эту позицию.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в советское время, после чего началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.
Очередные бои на линии разграничения между Азербайджаном и НКР вспыхнули 27 сентября 2020 года. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
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В мире , Араик Арутюнян , Интерфакс , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва
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