Крым покажет комиссару совету Европы последствия варварской политики Киева

Власти Крыма покажут комиссару Совета Европы по правам человека последствия варварской политики властей Украины. Об этом депутат Государственного совета республики Юрий Гемпель заявил РИА Новости.
Некоторое время назад генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что комиссар по правам человека Дуня Миятович посетит Крым, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
«Не надо надеяться, надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым», — прокомментировал Гемпель.
Он рассказал, что крымские власти продемонстрируют Миятович пустой Северо-Крымский канал и водохранилища. Парламентарий выразил уверенность, что мировая общественность должна знать, сколь варварскую политику осуществляет Киев, и дать оценку его действиям.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого.
В декабре министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина возобновит подачу воды в Крым лишь после деоккупации полуострова или после признания возникновения там гуманитарной катастрофы со стороны международных гуманитарных организаций.