Крым покажет комиссару совету Европы последствия варварской политики Киева

Некоторое время назад генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что комиссар по правам человека Дуня Миятович посетит Крым, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

«Не надо надеяться, надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым», — прокомментировал Гемпель.

Он рассказал, что крымские власти продемонстрируют Миятович пустой Северо-Крымский канал и водохранилища. Парламентарий выразил уверенность, что мировая общественность должна знать, сколь варварскую политику осуществляет Киев, и дать оценку его действиям.

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого.