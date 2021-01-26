Собаки четы Байденов переехали в Белый дом 

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Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден Мейджор и Чемп переехали в Белый дом, воссоединившись со своими хозяевами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в их собственном Twitter.

Отмечается, что Мейджор стала первой собакой в Белом доме, которая была взята из приюта.