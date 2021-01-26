Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Собаки четы Байденов переехали в Белый дом 

Газета.Ru 1 час назад
Собаки четы Байденов переехали в Белый дом
Фото: @joebiden/twitter.com
Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден Мейджор и Чемп переехали в Белый дом, воссоединившись со своими хозяевами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в их собственном Twitter.
Отмечается, что Мейджор стала первой собакой в Белом доме, которая была взята из приюта.
Таким образом, собаки официально вернулись в Белый дом, пишет The Washington Post. Уже бывший президент США Дональд Трамп стал первым главой государства за столетие, у которого не было домашнего животного.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Газета.Ru: последние новости
МИД Словакии: ЕС не хочет бесконечно оставлять в силе санкции против РФ МИД Словакии: ЕС не хочет бесконечно оставлять в силе санкции против РФ Байден пообещал обсуждать с Россией проблемные вопросы Байден пообещал обсуждать с Россией проблемные вопросы Зеленский: на Украину поступит 1 млн доз вакцин от коронавируса в ближайшее время Зеленский: на Украину поступит 1 млн доз вакцин от коронавируса в ближайшее время
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Washington Post , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео завершения работы мобильного госпиталя
02:23
Видео завершения работы мобильного госпиталя
Армия
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
00:59
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
Происшествия
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
02:04
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
Общество
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
04:05
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
Происшествия
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
01:14
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
Происшествия
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
00:54
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
Происшествия
Видео с вакциной от аллергии на кошек
02:52
Видео с вакциной от аллергии на кошек
Общество
Видео нападения на россиян в Стамбуле
01:39
Видео нападения на россиян в Стамбуле
Происшествия
Видео с места смерти стендап-комика Шаляпина
02:20
Видео с места смерти стендап-комика Шаляпина
Происшествия
Видео тренировки миротворцев РФ в Карабахе
02:29
Видео тренировки миротворцев РФ в Карабахе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение