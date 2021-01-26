Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Скончалась актриса из «Джентльмен-шоу» 

Свободная пресса 2 часа назад
Скончалась актриса Ирина Токарчук
Фото: kino-teatr.ru
В возрасте 61 года умерла известная украинская актриса Ирина Токарчук. Информации об этом в своем Facebook сообщил ее друг, кинокритик Евгений Женин.

«Сердечный приступ… Теперь лишь вспоминать остается уникальный, поистине фирменный Иринин настрой на позитив, ее всепобеждающую жизнерадостность — ту самую, что столь востребована всегда и везде и всеми, а у нас, в Одессе — так просто без этого никак…, — написал он в соцсети. — «Что говорить, перед Новым годом все желали друг другу перво-наперво, чтобы ушла в прошлое жуткая "традиция потерь" года минувшего. Увы, январь еще не закончился, а потери продолжаются…».

Ирина Токарчук родилась в 1959 года в Одессе. Актриса снималась в таких фильмах, как «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром», «Пара гнедых» и других. Наибольшую известность ей принесла роль тети Симы из коммунальной квартиры в юмористической передаче «Джентльмен-шоу».
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Свободная пресса: последние новости
Мужчина оставил 104 тысячи чаевых работникам кафе Мужчина оставил 104 тысячи чаевых работникам кафе Зеленский объявил, что в ближайшее время на Украину привезут вакцину от коронавируса Зеленский объявил, что в ближайшее время на Украину привезут вакцину от коронавируса СМИ: Трамп хотел уволить и.о. главы Минюста США, чтобы изменить итоги выборов СМИ: Трамп хотел уволить и.о. главы Минюста США, чтобы изменить итоги выборов
Комментарии
В мире , Ирина Токарчук , Евгений Женин , Одесса
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Видео завершения работы мобильного госпиталя
02:23
Видео завершения работы мобильного госпиталя
Армия
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
00:59
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
Происшествия
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
02:04
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
Общество
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
04:05
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
Происшествия
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
01:14
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
Происшествия
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
00:54
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
Происшествия
Видео с вакциной от аллергии на кошек
02:52
Видео с вакциной от аллергии на кошек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение