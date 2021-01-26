Скончалась актриса Ирина Токарчук

В возрасте 61 года умерла известная украинская актриса Ирина Токарчук. Информации об этом в своем Facebook сообщил ее друг, кинокритик Евгений Женин.
«Сердечный приступ… Теперь лишь вспоминать остается уникальный, поистине фирменный Иринин настрой на позитив, ее всепобеждающую жизнерадостность — ту самую, что столь востребована всегда и везде и всеми, а у нас, в Одессе — так просто без этого никак…, — написал он в соцсети. — «Что говорить, перед Новым годом все желали друг другу перво-наперво, чтобы ушла в прошлое жуткая "традиция потерь" года минувшего. Увы, январь еще не закончился, а потери продолжаются…».
Ирина Токарчук родилась в 1959 года в Одессе. Актриса снималась в таких фильмах, как «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром», «Пара гнедых» и других. Наибольшую известность ей принесла роль тети Симы из коммунальной квартиры в юмористической передаче «Джентльмен-шоу».