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Москва

Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Украина оказалась под угрозой отключения электричества
Фото: РИА Новости
Запасы энергетического угля в Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией, заявил главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам.

«Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны», — передает издание «Таймер» слова Зайченко.

По его словам, пока украинскую энергосистему удается сбалансировать благодаря импорту электроэнергии из Белоруссии, однако такие возможности ограничены.

«Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей», — заявил Зайченко.

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Напомним, в декабре Верховная рада Украины продлила до конца 2021 года действие пошлин в отношении угля, дизельного топлива и сжиженного газа из России.
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В мире , Верховная Рада
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