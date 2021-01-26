Украина оказалась под угрозой отключения электричества

«Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны», — передает издание «Таймер» слова Зайченко.