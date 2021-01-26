Трамп открыл офис бывшего президента во Флориде

"Офис будет отвечать за управление корреспонденцией, публичными заявлениями, выступлениями и официальными действиями экс-президента Трампа в интересах Соединенных Штатов и за выполнение повестки дня его администрации посредством пропаганды, организации и общественной активности", — говорится в заявлении представителей бывшего главы Белого дома, которое цитирует Reuters.