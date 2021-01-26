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Трамп открыл офис во Флориде 

Российская Газета 9 минут назад
Трамп открыл офис бывшего президента во Флориде
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Дональд Трамп открыл офис во Флориде, в котором он будет выполнять свои обязанности в качестве бывшего президента США и стремиться продвигать планы своего нового политического движения.

"Офис будет отвечать за управление корреспонденцией, публичными заявлениями, выступлениями и официальными действиями экс-президента Трампа в интересах Соединенных Штатов и за выполнение повестки дня его администрации посредством пропаганды, организации и общественной активности", — говорится в заявлении представителей бывшего главы Белого дома, которое цитирует Reuters.

Объявление было сделано в тот же день, когда палата представителей представила Сенату статью об импичменте, в которой Трамп обвиняется в подстрекательстве к восстанию в речи перед сторонниками перед осадой Капитолия шестого января. Ожидается, что судебный процесс в Сенате начнется не восьмого, а второго февраля. В прощальной речи в последний день своего пребывания на посту президента Трамп сказал своим сторонникам, что он "вернется в той или иной форме".
Трамп не появлялся на публике с тех пор, как 20 января прилетел на свой курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, где будет жить с семьей. Перед тем как покинуть свой пост, Трамп поговорил с соратниками о создании политической партии под названием "Партия патриотов", сообщает Wall Street Journal.
Между тем
В понедельник, 25 января, в интервью телекомпании CNN президент Джо Байден, высказываясь по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа, заявил, что "это должно произойти". Байден сказал, что, по его мнению, исход дела был бы другим, если бы у Трампа оставалось шесть месяцев до окончания срока полномочий, вместе с тем, усомнившись, что 17 сенаторов-республиканцев проголосуют за осуждение Трампа. Для вынесения импичмента необходимо заручится поддержкой более двух третей (66 из 100) сенаторов, из которых демократы составляют ровно половину.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Reuters , Wall Street Journal , США
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