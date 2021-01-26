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Посетитель оставил сотрудникам кафе чаевые на 104,5 тысячи рублей 

ЧП Столица и ещё 2 1 час назад
Посетитель оставил сотрудникам кафе чаевые на $14 тысяч в США
Фото: ЧП Столица
«Коронавирус — отстой!» — написал мужчина в приложенной к чаевым записке.
В США посетитель кафе Notchtop Bakery & Café в городе Эстес Парк штата Колорадо оставил сотрудникам заведения чаевые в размере 1 400 долларов (104,5 тысячи рублей). Мужчина попросил разделить деньги на всех сотрудников заведения, пишет Unilad. К щедрым чаевым клиент приложил записку, где объяснил свой поступок.

«Коронавирус — отстой! 200 долларов (14,9 тысячи рублей) каждому сотруднику!», — написал мужчина.

При этом он не раскрыл свою личность, на записке лишь указано, что его зовут Дэвид. Он сделал заказ в кафе на $20 (1,4 тысячи рублей), а чаевых оставил в десять раз больше.
Сотрудники кафе рассказали о случившемся в соцсетях и приложили фотографию записки. Они поблагодарили щедрого клиента.

«В слезах были и официанты, и повара. Никто никогда не думает о поварах. Они были удивлены и шокированы. Мы все были шокированы. Мы не знаем, как благодарить его», — рассказала хозяйка заведения Наиля Хаметвалиева.

Она отметила, что Дэвид живет рядом, но в кафе был лишь второй раз. По словам хозяйки заведения, ей не пришлось закрывать бизнес во время пандемии коронавируса, но она сильно отразилась на делах.
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